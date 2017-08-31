На матче Украина - Турция для болельщиков будет действовать желтый дресс-код

Более 5 000 болельщиков фан-движения “Вірні збірній” поддержат национальную сборную Украины в игре против Турции, которая состоится 2 сентября в Харькове в рамках отборочного турнира чемпиионата мира-2018.

Во время матча болельщики "покрасят" трибуны стадиона в желтый цвет. Именно желтый - цвет желаемого дресс-кода на матч Украина - Турция. Единство фанатов на трибунах, как эмоциональное, так и визуальное, станет частью большого перформанса на стадионе "Металлист". Репетиция шоу болельщиков состоится прямо перед матчем.

Читайте такжеНа матче Украина – Турция ожидают аншлаг, в Харьков приедут 2000 турецких фанатовПеред поединком состоится также концерт «Вболіваємо за Україну» (начало в 19:30), в котором примут участие дети-финалисты самых известных вокальных проектов страны («Голос дети», детское «Евровидение», «Славянский базар» и другие).

Премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу – компания "Перша приватна броварня" - совместно с "Укрзализныцей" организует четыре специальных поезда в Харьков для 3000 болельщиков. Два поезда отправятся из Киева, по одному - из Львова и Днепра. Часть болельщиков приедет автобусами.

Центральным "фанатским" мероприятием субботы станет фан-марш болельщиков сборной Украины. Начиная с 18:30 поклонники сборной пройдут большой колонной от железнодорожной станции "Харьков-Балашовский" до стадиона "Металлист". Безопасность участников марша будет обеспечивать Национальная полиция с привлечением сил конной полиции. Учитывая запланированное количество участников, фан-марш может стать самым массовым в Украине.

Отметим, что матч Украина - Турция начнется в 21:45.

Уже 5 сентября и сборную Украины, и ее болельщиков ждет новое испытание - следующий матч отбора ЧМ на выезде с Исландией. Впервые в истории украинского футбола на выездной матч простые болельщики полетят одним самолетом вместе со сборниками и ФФУ. Такая договоренность между “Вірні збірній” и ФФУ была достигнута накануне, и она будет действовать не только на игру в Рейкьявике, но и на другие выездные матчи сборной.