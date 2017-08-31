Сборная Японии по футболу стала четвертым участником ЧМ-2018

Сборная Японии обыграла команду Австралии в очередном матче отборочного турнира Чемпионата мира-2018 и обеспечила себе участие в финальном турнире, сообщает Международная федерация футбольных ассоциаций.

Игра в Саитаме завершилась со счетом 2:0.

Счет точным ударом в концовке первого тайма, на 41-й минуте, открыл Такума Асано. А уже в концовке матча, на 82-й минуте, удвоил преимущество команды Японии Йосуке Идегучи.

Читайте такжеСборная Бразилии первой квалифицировалась на Чемпионат мира-2018Таким образом, команда набрала 20 очков и за тур до конца групповых соревнований стала недосягаемой для соперников. У сборных Саудовской Аравии и Австралии - по 16 баллов, Объединенных Арабских Эмиратов - 13, Ирака - 5, Таиланда - 2.

Сборная Японии стала четвертой командой-участницей финального турнира ЧМ-2018 после России (хозяйка турнира), Бразилии и Ирана.

Команда постоянно участвует в финальном турнире ЧМ с 1998 года. Дважды сборной Японии удавалось добраться до 1/8 финала (2002 и 2010).