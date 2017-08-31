"Ливерпуль" объявил о подписании футболиста "Арсенала"

Английский «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с полузащитником лондонкого «Арсенала» Алексом Окслейдом-Чемберленом. Об новом трансфере сообщает официальный твиттер "Ливерпуля".

Футболист сборной Англии заключил с мерсисайдцами долгосрочный контракт, пройдя медицинское обследование на базе сборной Англии, в расположении которой он сейчас находится.

Добавим, что Окслейд-Чемберлен выходил на поле в 132 матчах Премьер-лиги, а также провел 27 матчей в составе национальной сборной.