Зозуля сегодня разорвет контракт с "Бетисом"

Испанский футбольный клуб "Бетис" и украинский легионер команды Роман Зозуля разорвут контракт в ближайшие часы, сообщают испанские СМИ.

По данным издания игрок получит компенсацию от клуба в виде годовой зарплаты - 600 тысяч евро.

Также у футболиста будет еще время подписать контракт с другой командой до закрытия трансферного окна.

Как сообщал УНИАН, Зозуля прошлым летом перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", но фанаты команды из Мадрида, известные своими ультралевыми взглядами, выразили протест против перехода игрока. Украинца обвинили в нацизме и возмутились его позицией в поддержку украинской армии в боевых действиях на востоке Украины.

Игрок вынужден был вернуться в "Бетис", но на протяжении целого сезона был лишен игровой практики.