Новым тренером одесского "Черноморца" стал Алексей Чистяков
14:37, 31 августа 2017Футбол
78
Александр Грановский в связи с болезнью отстранен от тренировочного процесса.
Чистяков (слева) будет исполнять обязанности главного тренера одесской команды / chernomorets.odessa.ua
На базе ФК «Черноморец» в Совиньоне состоялось общее собрание команды, в котором принял участие генеральный директор клуба Анатолий Мисюра, сообщает официальный сайт одесского клуба.
Гендиректор сообщил, что, в связи с болезнью Александра Грановского, с сегодняшнего дня руководить тренировочным процессом основного состава будет старший тренер «Черноморца» (U-21) Алексей Чистяков.
Как сообщал УНИАН, после перерыва в чемпионате УПЛ, связанного с матчами национальной сборной, "Черноморец" проведет следующую игру против "Зирки". Игра в Кропивницком состоится 10 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter