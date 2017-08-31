Новым тренером одесского "Черноморца" стал Алексей Чистяков

На базе ФК «Черноморец» в Совиньоне состоялось общее собрание команды, в котором принял участие генеральный директор клуба Анатолий Мисюра, сообщает официальный сайт одесского клуба.

Гендиректор сообщил, что, в связи с болезнью Александра Грановского, с сегодняшнего дня руководить тренировочным процессом основного состава будет старший тренер «Черноморца» (U-21) Алексей Чистяков.

Как сообщал УНИАН, после перерыва в чемпионате УПЛ, связанного с матчами национальной сборной, "Черноморец" проведет следующую игру против "Зирки". Игра в Кропивницком состоится 10 сентября.