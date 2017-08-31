На матче Украина – Турция ожидают аншлаг, в Харьков приедут 2000 турецких фанатов
14:35, 31 августа 2017Футбол
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К обеспечению безопасности привлечены все службы, сообщили в ФФУ.
На матче Украина - Турция в субботу ожидается аншлаг / wikipedia.org
На матче отбора к ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции, который пройдет завтра в Харькове, ожидается аншлаг.
Вместительность стадиона «Металлист» – 40 000 мест. Также на матч собираются приехать 2000 турецких болельщиков.
«Привлечены все силы и все службы. В том числе безопасность будет обеспечивать конная полиция. Около 5 тысяч болельщиков со всей страны едут на матч поездом», – сказал президент ФФУ Андрей Павелко, которого цитирует канал "Футбол".
Матч Украина – Турция пройдет 2 сентября. Начало – в 21.45.
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