На матче Украина – Турция ожидают аншлаг, в Харьков приедут 2000 турецких фанатов

На матче отбора к ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции, который пройдет завтра в Харькове, ожидается аншлаг.

Вместительность стадиона «Металлист» – 40 000 мест. Также на матч собираются приехать 2000 турецких болельщиков.

«Привлечены все силы и все службы. В том числе безопасность будет обеспечивать конная полиция. Около 5 тысяч болельщиков со всей страны едут на матч поездом», – сказал президент ФФУ Андрей Павелко, которого цитирует канал "Футбол".

Матч Украина – Турция пройдет 2 сентября. Начало – в 21.45.