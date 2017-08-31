КДК ФФУ примет решение по матчу "Мариуполь" - "Динамо" 7 сентября

Решение по делу о несостоявшемся матче УПЛ "Мариуполь" - "Динамо" будет вынесено 7 сентбря Контрольно-дисциплинаным комитетом ФФУ.

Об этом сообщил член Исполкома ФФУ, журналист Артем Франков.

Матч "Мариуполь" — "Динамо" должен был состояться 27 августа. Однако столичный клуб не приехал на игру, мотивируя это близостью города к зоне военных действий и опасениями за жизнь и здоровье работников клуба, футболистов и болельщиков.

Читайте также"Динамо" заявило о готовности сыграть в Мариуполе, предложив назначить новую дату Согласно регламенту УПЛ, киевлянам должно быть засчитано техническое поражение, о чем недавно сказал президент ФФУ Андрей Павелко.

«Мариупольское дело будет рассмотрено на заседании КДК ФФУ 7 сентября», — цитирует Франкова Matchday.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

Читайте такжеПавелко: У нас не будет касты избранных, по всем канонам это техническое поражение "Динамо"При этом Франков сообщил, что перед игрой отбора на чемпионат мира-2018 между Украиной и Турцией, которая состоится 2 сентября в Харькове, также пройдет заседание Исполкома ФФУ, на котором также могут вернуться к обсуждению животрепещущей темы.

Какзавлял киевский клуб, если КДК ФФУ присудит "Динамо" техническое поражение, то киевляне намерены оспорить его в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Президент клуба Игорь Суркис выразил уверенность, что клубу удастся выиграть во всех независимых судах.