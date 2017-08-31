"Динамо" подписало грузинского защитника
11:42, 31 августа 2017Футбол
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Контракт с клубом подписал экс-игрок "Динамо" (Тбилиси) Лука Лочошвили.
Лука Лочошвили / facebook.com/DINAMOTB
Киевское «Динамо» подписало контракт с 19-летним защитником «Динамо» (Тбилиси) Лукой Лочошвили, сообщает официальный сайт грузинского клуба.
Подробности соглашения пока неизвестны. Лочошвили на данный момент уже находится в Киеве, но он травмирован и продолжит реабилитацию уже в столице Украины.
В текущем сезоне Лочошвили провел 19 матчей в составе первой команды «Динамо» (Тбилиси), в которых забил один гол.
Как сообщал УНИАН, накануне появилась информация, что основной центральный защитник «Динамо» хорват Домагой Вида проведет первую часть сезона в Киеве, а покинет клуб зимой.
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