"Динамо" подписало грузинского защитника

Киевское «Динамо» подписало контракт с 19-летним защитником «Динамо» (Тбилиси) Лукой Лочошвили, сообщает официальный сайт грузинского клуба.

Подробности соглашения пока неизвестны. Лочошвили на данный момент уже находится в Киеве, но он травмирован и продолжит реабилитацию уже в столице Украины.

В текущем сезоне Лочошвили провел 19 матчей в составе первой команды «Динамо» (Тбилиси), в которых забил один гол.

Как сообщал УНИАН, накануне появилась информация, что основной центральный защитник «Динамо» хорват Домагой Вида проведет первую часть сезона в Киеве, а покинет клуб зимой.