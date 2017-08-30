Папа Римский встретился с футболистами "Шапекоэнсе"

30 августа в Риме Папа Римский Франциск пообщался с игроками и руководством бразильского клуба «Шапекоэнсе». Как сообщает информационное агентство ANSA, на встрече присутствовали также члены семей футболистов, погибших в прошлом году в авиакатастрофе.

Напомним, 29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», потерпел крушение в Колумбии. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба. Команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ». Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» обладателем Кубка.

В пятницу, 1 сентября на римском "Стадио Олимпико" пройдет товарищеский матч между «Шапекоэнсе» и «Ромой».

Как сообщал УНИАН, недавно бразильцы провели спарринг с «Барселоной».