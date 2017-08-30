"Заря" рассталась с ведущим защитником Форстером

Защитник луганской "Зари" Рафаэл Форстер подписал контракт с чемпионом Болгарии "Лудогорцем", сообщает официальный сайт болгарского клуба.

О деталях соглашения не сообщается. Официальная презентация Форстера состоится завтра, 31 августа.

В новом клубе Форстер станет партнером по команде украинцу Игорю Пластуну, который выступает за "Лудогорец" с прошлого лета и является важным игроком команды.

Читайте такжеГлавный тренер команды Премьер-лиги "Заря" Вернидуб: Мне вогнали нож в спину (видео)Бразильский защитник уже попрощался с луганчанами на своей странице в Instagram. Рафаэл Форстер перешел в "Зарю" в январе 2016 года на правах свободного агента, успев провести за команду 44 матча и забить 8 голов.

"Лудогорец" сейчас идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии. Кроме того, болгарская команда попала в групповой этап Лиги Европы, где одним из участников также является и "Заря".

Напомним, сегодня стало известно, что "Заря" заключила контракт с бразильским нападающим Бруно Байо.