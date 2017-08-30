Клуб Артема Милевского проведет спарринг против "Динамо" в Киеве

Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", в субботу, 2 сентября в столице пройдет товарищеская игра между вице-чемпионами Украины и командой «Динамо-Брест» (Беларусь).

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 15:00.

Начиная с июля этого года цвета "Динамо-Брест" защищает Артем Милевский, который за этот период провел в новой команде 5 матчей, отметившись в них 3 забитыми мячами и одной голевой передачей. Таким образом, Милевский впервые после долгого перерыва может сыграть на родной динамовской арене.

Киевское "Динамо" отправило в расположение национальных сборных разных стран 16 футболистов. В Киеве остались лишь с полдюжины игроков, компанию которым в тренировочном процессе и в контрольном матче составят игроки молодежного состава.

Клуб из Бреста в чемпионате Беларуси после 20 проведенных матчей находится на 8-м месте.