"Карпаты" объявили о переходе экс-игрока "Севильи"

Львовские «Карпаты» объявили о переходе полузащитника испанской «Севильи» Марьяна Шведа. О трансфере сообщается на официальном сайте львовского клуба.

Футболист, являющийся воспитанником "Карпат", минувшие два сезона провел в "Севилье", куда перешел в августе 2015 года за 1 миллион евро. В "Севилье" Швед выступал за молодежную команду, в том числе в Юношеской лиге чемпионов.

В сентябре прошлого года 20-летний полузащитник получил травму крестообразных связок и восстанавливался восемь месяцев.

Марьян Швед подписал со своим родным клубом контракт на три года. О сумме трансфера не сообщается.

Отметим, что Швед стал уже 14-м игроком, которого подписали «Карпаты» в летнее трансферное окно.