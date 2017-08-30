"Карпаты" объявили о переходе экс-игрока "Севильи"
14:11, 30 августа 2017Футбол
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Марьян Швед, выступавший два года в Испании, вернулся в родной клуб.
Марьян Швед вернулся в "Карпаты" после двух лет в "Севилье" / ФК "Карпаты"
Львовские «Карпаты» объявили о переходе полузащитника испанской «Севильи» Марьяна Шведа. О трансфере сообщается на официальном сайте львовского клуба.
Футболист, являющийся воспитанником "Карпат", минувшие два сезона провел в "Севилье", куда перешел в августе 2015 года за 1 миллион евро. В "Севилье" Швед выступал за молодежную команду, в том числе в Юношеской лиге чемпионов.
В сентябре прошлого года 20-летний полузащитник получил травму крестообразных связок и восстанавливался восемь месяцев.
Марьян Швед подписал со своим родным клубом контракт на три года. О сумме трансфера не сообщается.
Отметим, что Швед стал уже 14-м игроком, которого подписали «Карпаты» в летнее трансферное окно.
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