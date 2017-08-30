"Заря" пополнилась нападающим из Бразилии

Луганская "Заря" подписала контракт с бразильским нападающим Бруно Байо, последним клубом которого был бразильский "Интернасьональ".

Об этом сообщило агенство ShowBall Assessoria Esportiva в своем Instagram. Соглашение с луганским клубом рассчитано на два года.

Читайте такжеОбнародован календарь матчей "Зари" в Лиге Европы В прошлом году Бруно Байо отыграл 11 матчей за «Крисиуму» на правах аренды во втором бразильском дивизионе, где забил 3 гола. Также на его счету 3 матча за основную команду «Интернасьоналя».

Луганская "Заря" этой осенью будет представлять Украину в Лиге Европы - втором по рану еврокубкомо турнире. Соперниками нашей команды в группе будут шведский "Эстерсунд", испанский "Атлетик" и немецкая "Герта".