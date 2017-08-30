Защитник Домагой Вида останется в "Динамо" еще на полгода

Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, скорее всего, не перейдет этим летом в "Бешикташ": стамбульскому клубу не удалось договориться с руководством вице-чемпиона Украины о трансфере игрока.

Тем не менее, переход хорвата состоится зимой.

Турецкий сайт Fotomac опубликовал фото предварительного контракта Домагоя Виды с "Бешикташем", подписанного агентом игрока.

Соглашение вступает в силу со второй половины сезона 2017/2018. За полсезона Вида получит 1,1 миллион евро, в дальнейшем его годовая зарплата будет составлять 2,2 миллиона, а в двух последних сезонах - 2,3 миллиона евро с бонусом в 5 тысяч евро за каждый матч.

Контракт Виды будет рассчитан до конца сезона 2020/2021.

Отметим, что контракт хорватского игрока с "Динамо" истекает в конце нынешнего года, таким образом, защитник уедет из Киева бесплатно.