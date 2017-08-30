Было огромной честью носить бело-синие цвета - Ярмоленко попрощался с "Динамо" в Instagram

Андрей Ярмоленко, подписавший в понедельник 4-летний контракт с дортмундской "Боруссией", попрощался с «Динамо» в своем Instagram.

«Друзья, вот и пришло время прощания с «Динамо» – родным клубом, ставшим для меня вторым домом, оказавшим колоссальное влияние на мое становление, как спортсмена и личности.

Хочу выразить огромную благодарность президенту Игорю Суркису за по-настоящему отцовское отношение. Хочу поблагодарить всех тренеров, партнеров по команде, административный штаб, медицинский корпус, сотрудников базы, всех-всех с которыми бок-о-бок мы работали все эти годы. Вы стали моей второй семьей.

Читайте такжеСуркис говорил, что придет мое время и сдержал слово - ЯрмоленкоИ я очень четко осознаю, что все мои карьерные взлеты были бы невозможны без вашего труда, без вашего вклада. Отдельное спасибо болельщикам «Динамо». За поддержку и за критику. Вы никогда не позволяли задирать нос и всегда мотивировали к достижению новых целей. Вы – лучшие! Я всегда был максимально честным в отношениях с вами.

Я всегда делал все от меня зависящее, чтобы приносить пользу и успех «Динамо». Для меня было большой детской мечтой играть за «Динамо», а со временем – огромной честью носить бело-синие цвета с буквой «Д» на груди. И где бы я ни был, киевское «Динамо» и все, что с ним связано, навсегда останется в моем серДце! Спасибо за все», – написал Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, Андрей Ярмоленко перешел в немецкий клуб за 25 миллионов евро. Трансфер вошел в пятерку самых дорогих покупок для "Боруссии" за историю, а также стал самой дорогой продажей для "Динамо".

В команде из Дортмунда Ярмоленко будет выступать под девятым номером. Вчера "Боруссия" заявила украинского новичка на матчи бундеслиги.