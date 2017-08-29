Шевченко: Желаю успехов Мирче Луческу, но не в матче с Украиной

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу дал первую пресс-конференцию в преддверии ключевых матчей отбора ЧМ-2018 против команд Турции и Исландии, сообщает Федерация футбола Украины.

"Все здоровы, все нормально. Сегодня к команде присоединились Ярмоленко и Ракицкий. Ярослав попросил выходной по личным обстоятельствам. Андрей также отпросился по футбольным причинам, приехал в хорошем настроении, я его поздравил", - начал общение со СМИ Шевченко.

"На 95% я понимал, кого буду вызывать, просто ждал последних туров. Позиция, которая меня волновала – это нападающие. Сейчас посмотрим, проверим готовность приглашенных форвардов. К сожалению, среди тех игроков, которых мы вызвали, есть те, которые не имеют достаточно игровой практики, однако не думаю, что это большая проблема. Оценим их готовность. Были определенные вопросы и по позиции правого защитника", - отметил принцип формирования списка игроков тренер.

Относительно перехода Андрея Ярмоленко в «Боруссии», Шевченко отметил: "Рад за него. Плюс, это важно прежде всего для украинского футбола. Андрей будет играть в сильном чемпионате, хорошей команде, желаю ему успеха. Будем надеяться, что он будет достойно представлять украинский футбол на международной арене".

Читайте такжеРакицкий не сможет помочь сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2018 с Турцией и ИсландиейА говоря о выводах по составу после первых тренировок команды заметил: "Мы запланировали определенный микроцикл. За вчера, сегодня и завтра мы определим состояние игроков. Будут специальные нагрузки, а уже тогда будем смотреть, в каком состоянии находятся футболисты, которые не имеют достаточно практики в своих клубах".

Говоря о соперниках Шевченко отметил: Мы посмотрели на состав турецкой команды, оценили игроков, которых вызвал Мирча Луческу. Тренер делает ставку на опытных игроков. Он даже пригласил футболиста, который давно не был в сборной. Заметно, что в турецкой команде будет определенная перестройка".

"Я переживаю за свою команду. Луческу хорошо знает украинский футбол, я с уважением отношусь к нему. Желаю ему удачи, но не в матче с Украиной", - добавил Шевченко.

Говоря об атмосфере в Харькове, Шевченко отметил: "Во-первых, хочу выразить большую благодарность Харькову. Здесь всегда прекрасно принимают. Хорошая атмосфера. Единственное, что сейчас немного прохладно. Хочу пригласить болельщиков в день матча пораньше прийти на стадион. Знаю, что будет отдельная развлекательная программа в день игры. Приходите с детьми, наслаждайтесь футболом. Мы играем для болельщиков, и нам важна их поддержка".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет матчи отбора ЧМ-2018 против команд Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября).