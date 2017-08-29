Ракицкий не сможет помочь сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2018 с Турцией и Исландией

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий пропустит матчи против Турции и Исландии в квалификации к чемпионату мира-2018, сообщает SportArena.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что центрбек не сыграет в ближайших играх, но причину пропуска Ярославом двух важных матчей он не назвал, хотя изначально он был в списке вызванных игроков на ближайшие два поединка.

Читайте такжеШевченко вызвал 26 футболистов на матчи отбора ЧМ-2018 в сентябре «Не сыграет Ракицкий, это потеря и для защиты, и для нападения. Ведь Ярослав — это первый пас, он часто начинает атаки команды, это его сильная сторона», — цитирует Шевченко Apostrophe.ua.

Защитник отыграл весь матч против Вереса (2:1) в 7-м туре УПЛ и сообщений о проблемах со здоровьем у Ярослава не было.

За сборную Украины Ракицкий играет с октября 2009 года. С тех пор 28-летний защитник провел 45 матчей, в которых забил 4 гола.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября сине-желтые сыграют против Турции в Харькове, а 5-го — против Исландии в Рейкьявике.