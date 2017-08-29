"Динамо" нашло замену Ярмоленко в донецком "Олимпике"

Киевское "Динамо" пытается найти замену Ярмоленко в лице атакующего полузащитника донецкого "Олимпика" Мохи.

О том, что 23-летний марокканец Моха привлек внимание "Динамо", сообщает Террикон.

Отмечается, что в настоящий момент 23-летний футболист находится в Испании, куда отправился, воспользовавшись паузой, возникшей в чемпионате Украины по причине проведения матчей национальных сборных.

Однако уже в ближайшее время Моха собирается вернуться в Украину, вероятно, для проведения трансферных переговоров.

Ранее сообщалось, что в услугах Мохи заинтересованы "Карпаты", а также несколько клубов из Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" вчера продало своего лидера Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро.

Моха выступает за "Олимпик" с февраля 2014 года. В нынешнем сезоне УПЛ марокканец провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.