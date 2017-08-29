УЕФА назвал лучший гол прошлого сезона (видео)
14:20, 29 августа 2017Футбол
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Самый красивый гол был забит в финале Лиги чемпионов-2016/2017 Марио Манджукичем.
Лучшим голом прошлого сезона в Европе признан мяч Марио Манджукича в финале ЛЧ / sports.ru
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич признан автором лучшего гола прошлого сезона в Европе, сообщает официальный твиттер УЕФА.
Свой мяч хорватский форвард забил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:4).
Манджукич отличился ударом через себя с дальней дистанции с передачи Гонсало Игуаина.
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