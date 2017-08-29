УЕФА назвал лучший гол прошлого сезона (видео)

Самый красивый гол был забит в финале Лиги чемпионов-2016/2017 Марио Манджукичем.

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич признан автором лучшего гола прошлого сезона в Европе, сообщает официальный твиттер УЕФА. Свой мяч хорватский форвард забил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:4). Манджукич отличился ударом через себя с дальней дистанции с передачи Гонсало Игуаина. .

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