УЕФА назвал лучший гол прошлого сезона (видео)

14:20, 29 августа 2017
Футбол
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Самый красивый гол был забит в финале Лиги чемпионов-2016/2017 Марио Манджукичем.

Лучшим голом прошлого сезона в Европе признан мяч Марио Манджукича в финале ЛЧ / sports.ru

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич признан автором лучшего гола прошлого сезона в Европе, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Свой мяч хорватский форвард забил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:4).

Манджукич отличился ударом через себя с дальней дистанции с передачи Гонсало Игуаина.

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Теги: #лучший гол УЕФА#Манджукич самый красивый гол