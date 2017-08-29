Сегодня Ярмоленко присоединится к сборной в Харькове

Сборная Украины по футболу начала подготовку к квалификационному матчу чемпионата мира 2018 года против сборной Турции. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

"Сине-желтые" провели первую тренировку на стадионе "Солнечный" в Харькове, расположенного неподалеку отеля SuperiorGolf & SpaResort, где поселилась национальная команда.

Cегодняшний день футболисты начали с утренней прогулки по гольф-полям гостиничного комплекса.

А на вечер у сборной запланирована открытая тренировка на стадионе "Металлист", которая начнется в 18:30. Стадион будет открыт для поклонников футбола уже с 17:00. В вечерних мероприятиях, как ожидается, примет участие новоиспеченный новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко.

Матч между сборными Украины и Турции состоится 2 сентября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка - в 21:45.