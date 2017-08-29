Покупка Ярмоленко вошла в топ-5 самых дорогих в истории "Боруссии"
Немецкие СМИ составили рейтинг самых дорогостоящих покупок дортмундского клуба.
Как сообщает Bild, цена перехода Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в "Боруссию" составила 25 миллионов евро.
Таким образом, эта покупка стала одной из самых дорогих в истории немецкого клуба.
Рекордным преобретением остается Андре Шюррле за 30 миллионов евро.
Топ-5 самых дорогих покупок в истории Боруссии Д
1. Андре Шюррле ("Вольфсбург") - 30 млн евро (2016)
2. Генрих Мхитарян ("Шахтер") - 27,5 млн евро (2013)
3. Марсио Аморозо ("Парма") - 25,5 млн евро (2001)
4. Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 25 млн евро (2017)
5. Марио Гетце ("Бавария") - 22 млн евро (2016)
Напомним, вчера один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко подписал с "Боруссией" 4-летний контракт. Ярмоленко станет 18-м украинским футболистом, выступавшим когда-либо в бундеслиге.