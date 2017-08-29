Покупка Ярмоленко вошла в топ-5 самых дорогих в истории "Боруссии"

Как сообщает Bild, цена перехода Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в "Боруссию" составила 25 миллионов евро.

Таким образом, эта покупка стала одной из самых дорогих в истории немецкого клуба.

Рекордным преобретением остается Андре Шюррле за 30 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих покупок в истории Боруссии Д

1. Андре Шюррле ("Вольфсбург") - 30 млн евро (2016)

2. Генрих Мхитарян ("Шахтер") - 27,5 млн евро (2013)

3. Марсио Аморозо ("Парма") - 25,5 млн евро (2001)

4. Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 25 млн евро (2017)

5. Марио Гетце ("Бавария") - 22 млн евро (2016)

Напомним, вчера один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко подписал с "Боруссией" 4-летний контракт. Ярмоленко станет 18-м украинским футболистом, выступавшим когда-либо в бундеслиге.