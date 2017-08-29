Суркис говорил, что придет мое время и сдержал слово - Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями после перехода в дортмундскую «Боруссию», а также поблагодарил всех, с кем он работал в «Динамо», сообщает официальный сайт киевского клуба.

«Сейчас меня переполняют противоречивые чувства: радость, потому что я о таком переходе мечтал долгое время, и, наконец, он осуществился, и небольшое разочарование от того, что придется попрощаться со своими родными людьми. За то время, которое я провел в «Динамо», могу их называть именно так.

Читайте также"Новый немец" украинского футболаХочу выразить слова благодарности, в первую очередь, президенту клуба Игорю Суркису, а также Григорию Суркису за то, что они сдержали свое слово, и выполнили все так, как обещали, и как мы договаривались. Игорь Михайлович говорил: «Придет твое время, и будешь играть в европейском топ-клубе». Все так и получилось. Еще раз убедился для себя, что людей постарше нужно слушать (улыбается).

Конечно, хочу поблагодарить каждого из тренеров, под чьим руководством я играл за те годы, которые провел в «Динамо». У каждого из них я чему-то научился, с каждым из них были и победы, и поражения, но в любом случае, я хочу всем сказать спасибо. Никогда не забуду нашу совместную работу и то, что они для меня сделали.

Также безгранично благодарен всем ребятам, с которыми мне доводилось играть в команде – все они без исключения стали для меня второй семьей, ведь с ними я проводил, наверное, больше времени, чем со своей настоящей семьей. Огромное им спасибо! Для меня было честью надевать капитанскую повязку и выводить их на матчи в качестве капитана.

Не могу не сказать о наших болельщиках, которых мне будет очень не хватать. Я играл для них, и очень ценю их поддержку, как в хорошие, так и в тяжелые времена. Буду по ним скучать и вспоминать с теплотой.

Безусловно, «Динамо» навсегда останется в моем сердце. Буду стараться не пропускать ни одной игры и, конечно, переживать. Уверен, что у команды есть будущее и без меня. «Динамо» всегда располагало и располагает хорошими молодыми футболистами, и нынешний тренерский штаб сможет меня спокойно заменить.

Я ждал предложения от хорошей команды, и когда позвонил Игорь Михайлович и сказал, что есть вариант, что клубы между собой договорились, и остается дело за малым – поехать, пройти медосмотр и подписать контракт, я сразу же собрал вещи и полетел.

Встретили меня отлично, все прошло на самом высоком уровне. Сразу видно, насколько серьезная эта команда. Сегодня удалось пообщаться с главным тренером, а вот будущих партнеров по команде, к сожалению, не увидел. Петер Бос вкратце объяснил, чего он хочет, а более детально об игре «Боруссии» и требованиях ко мне обещал рассказать, когда встретимся после игр сборной.

Безусловно, это очень сильный чемпионат – один из самых сильных в мире. Будет интересно проверить свои способности и качества на фоне футболистов, которые уже выступают в Бундеслиге. Я как можно быстрее хочу ощутить атмосферу на стадионе, ощутить, как играть при переполненных трибунах», - заявил Андрей Ярмоленко.

Как вчера сообщил УНИАН, Ярмоленко подписал контракт с «Боруссией» на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. После перехода Андрей поблагодарил «Динамо» за шанс попробовать свои силы в топ-чемпионате.