"Новый немец" украинского футбола

Самой громкой трансферной новостью понедельника, да и, пожалуй, всего летнего футбольного межсезонья, стал переход Андрея Ярмоленко в немецкую «Боруссию» из Дортмунда. С одной стороны, сбылась мечта игрока, давно изжившего себя в столичном коллективе и мечтавшего поехать в хороший заграничный клуб, с другой – получили ли немцы то, что желали?

Сомневаться в профессионализме скаутов и менеджмента «Боруссии» не приходится. Немцы есть немцы, славящиеся на весь мир своей педантичностью. И все же, в данном конкретном случае, у украинского игрока и его, теперь уже, бывшего клуба был элемент везения в вопросе заключения нового контракта.

Буквально несколько дней назад, в минувшую пятницу, «Боруссия» лишилась одного из ведущих игроков - француза Усмана Дембеле

По существующей негласной традиции, оба клуба утаили сумму трансфера, а «Боруссия» также не разглашает сумму зарплаты своего новичка. Исходя же из сообщений специализированных немецких СМИ, которые, как правило, очень близки к истине, сумма контракта варьируется от 25 до 30 миллионов евро. И тут сразу возникает сомнение – а стоит ли Ярмоленко таких денег?..

Киевскому клубу в целом и его бывшему лидеру, в частности, сыграло на руку то, что буквально несколько дней назад, в минувшую пятницу, «Боруссия» лишилась одного из ведущих игроков француза Усмана Дембеле, который буквально «выклянчил» свой переход в «Барселону». Игрок сбежал с базы немецкого клуба, сообщив, что карьеру он продолжит только в каталонской команде. А «гранд» испанского и мирового футбола, который также лишь совсем недавно расстался со своей бразильской звездой Неймаром за сумасшедшие 222 млн. евро, не пожалел за француза целых 100 миллионов.

То, как сможет Ярмоленко справится со своими задачами, вызывает большое беспокойство, если не тревогу

Как оказалось, подобная сумма может вскружить голову даже педантичным немцам. Представители многих клубов могут рассказать о том, как они вели переговоры с президентом «Динамо» относительно Ярмоленко и на сколь тяжелым и несговорчивым может быть Суркис. Немцы же действовали напористо и решительно. Возможно, они согласились на первую же предложенную Суркисом цену. Вот только что они от этого выгадают.

Ярмоленко привык к тому, что в «Динамо» он полноценная звезда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Игра строится вокруг него, он дирижирует, через него идет львиная доля атак, он их продолжает или, в зависимости от ситуации, завершает опасными ударами. В «Боруссии» все будет совсем по-другому. И то, как сможет Ярмоленко справится со своими задачами, вызывает большое беспокойство, если не тревогу. В матчах еврокубков, против команд высокого класса и даже дисциплинированных середняков, Ярмоленко напрочь «закрывали» игроки обороны соперника. Динамовский лидер попадал в совершенно нетипичную и некомфортную для себя ситуацию. Моментов было раз-два и обчелся. Даже если они были. В итоге, количество пресловутого ТТД (технико-тактических действий) было в разы меньше чем в рядовой игре чемпионата Украины. К сожалению, таких ситуаций было немало. Лидер киевлян частенько выпадал из игры в ответственных матчах, но потом наверстывал упущенное в играх УПЛ.

Карьера в «Боруссии» может поднять Ярмоленко на совершенно новый уровень

В Германии такая ситуация вряд ли повторится. Игры в среднем проходят два раза в неделю (особенно осенью, когда в разгаре еврокубки) и никто не будет ждать стабильности в игре украинского новичка. Или он проявит себя сразу и без всяких «но», или…

У украинских футболистов уже есть богатый опыт «просиживания штанов в немецких клубах. Об этом много может рассказать Анатолий Тимощук, сидевший в «Баварии» или Евгений Коноплянка в «Шальке». Правда, начало нынешнего сезона для экс-игрока «Днепра» (включая предсезонные контрольные матчи) весьма обнадеживающее, но ведь и сыграно всего-то два тура Бундеслиги… Гораздо более удачливым в своей немецкой карьере был одессит Андрей Воронин, но ведь его клубы были на порядок ниже, чем та же «Бавария» или «Боруссия».

И все же… Карьера в «Боруссии» может поднять Ярмоленко на совершенно новый уровень. А его успешная регулярная игра в Бундеслиге и Лиге чемпионов дать игроку новый опыт и положительные эмоции. В таком случае, это несомненно отразится на его игре и в сборной Украины. Где он, в любом случае, остается одним из ведущих игроков и вице-капитаном.

Кирилл Стадниченко