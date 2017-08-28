Суркис о Ярмоленко: "Не могу не сожалеть о расставании с таким уникальным профессионалом"

Руководитель киевского клуба поблагодарил Андрея Ярмоленко за годы, проведенные в "Динамо", и пожелал успехов игроку в дальнейшем, говорится в обращении на официальном сайте команды.

"Как президент киевского «Динамо», ответственный за дальнейшую судьбу самого титулованного клуба Украины, я, конечно же, не могу не сожалеть о расставании с таким уникальным профессионалом. Однако как давний почитатель футбола и твой старший товарищ я не могу не порадоваться за тебя. Сегодня сбылась твоя мечта! Это правда, ты никогда не скрывал своего стремления расти и прогрессировать, давно хотел попробовать себя на новом, более высоком уровне. Теперь, когда этот час настал, я искренне горжусь тобой. Вдвойне счастлив от того, что на пути к своей мечте ты сохранил верность команде, открывшей для тебя дорогу в мир большого футбола", - отметил президент ФК "Динамо" (Киев).

Читайте такжеЯрмоленко перейдет в "Боруссию" за 25 миллионов евро - СМИ "Можно только представить, какое самообладание, терпение и веру тебе приходилось регулярно проявлять, чтобы справляться с постоянным давлением, а также искушениями, выпадавшими на твою спортивную долю. И каждый раз ты находил в себе мужество и силы не плыть за потоком, а оставаться собой, лидером и вожаком «Динамо». Болельщик не забудет этого никогда!", - продолжил Суркис.

Также он отметил удачу "Боруссии": "Приход такого футболиста – это находка для клуба с любым наградным списком, в том числе и с тем, каким располагает дортмундская «Боруссия». Однако в такой же степени это памятный момент и в истории киевского «Динамо», которое, уверен, не прощается с Андреем Ярмоленко, чье имя отныне в ряду великих наших воспитанников, а лишь расстается на время".

"Я убежден, что каждый поклонник «Динамо» присоединится к словам благодарности в твой адрес. Мы все будем следить за твоими выступлениями в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Успехов тебе и великих достижений в новой команде!", - подытожил Игорь Суркис.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Боруссия" заключила котнтракт с Андреем Ярмоленко сроком до 30 июня 2021 года. Игрок будет выступать в команде под номером 9.