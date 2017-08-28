Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии"

Экс-игрок киевского "Динамо" и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком немецкой "Боруссии" (Дортмунд), сообщается на станице "Боруссии" в Facebook.

Контракт подписан до 30 июня 2021 года.

Игрок выбрал в "Боруссии" номер 9.

"Андрей - игрок, которого мы долгое время ждали и который находится на вершине, как в клубе, так и в украинской национальной сборной", сказал спортивный директор дортмундской команды Майкл Зорг на презентации украинца.

В свою очередь, Ярмоленко отметил: "Я очень благодарена клубу "Динамо" (Киев) за то, что выполнил мою мечту об уходе в большой европейский клуб! Я буду усердно работать на всех тренировках, всех этапах подготовки, чтобы помочь "Боруссии" достичь своих самых высоких целей - к которым я всегда привык идти".