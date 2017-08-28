"Шахтер" начал реализацию билетов на матчи Лиги чемпионов - билеты от 70 гривен

Донецкий "Шахтер" начал продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает официальный сайт клуба.

Реализация билетов пройдет в несколько этапов.

В частности, 28–29 августа владельцы Fan ID вправе купить 2 билета на матчи с «Наполи» и «Фейеноордом» или не более 2 «пакетов ЛЧ» в том случае, если:

- посетили 3 встречи Премьер-лиги сезона-2017/18;

- посетили 1 или 2 игры чемпионата и приобрели билет на поединок «Шахтер» – «Заря».

30 августа – 2 сентября при условии покупки билета на матч с «Зарей» болельщики смогут приобрести билеты на игры с «Наполи» и «Фейеноордом» или не более 2 «пакетов ЛЧ».

Также в донецком клубе сообщили, что зарегистрированные болельщики получат СМС со специальным кодом. Для приобретения «пакета ЛЧ» или билетов необходимо предъявить удостоверение личности и СМС-код в кассах ОСК «Металлист»А с 3 сентября начнется свободная продажа в случае наличия билетов и онлайн-продажа на поединок «Шахтер» – «Наполи» на сайте shakhtar.com.

В сезоне-2017/18 ФК «Шахтер» внедряет систему динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса). Так, например, на матч "Шахтер" - "Фейеноорд" билеты будут стоить от 70 до 3000 гривен, на матч против "Наполи" - от 100 до 4000 грн., а на матч против "Манчестер Сити" - от 150 до 5000 грн. "Пакеты ЛЧ" - на все три матча - будут стоить от 320 до 12 тыс. грн.