"Шахтер" готов приехать в Мариуполь на матч Премьер-лиги

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов прокомментировал в программе «Великий футбол» ситуацию вокруг несостоявшегося матча чемпионата Украины «Мариуполь» – «Динамо» (Киев)

«Как я оцениваю действия «Динамо»? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент «Динамо» или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: «Шахтер» очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего».

Высказался по поводу поездки в прифронтовой город и хорватский легионер Дарио Срна, являющийся капитаном команды:

"Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь. Люди там очень любят футбол. Это показали игры с Карпатами и с Вересом. На этих матчах был практически полный стадион. Я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? Там есть дети, которые идут в садики, в школы. Есть старики, есть простые рабочие. Люди там любят футбол. Я могу пообещать: что мы будем уважать регламент, с большим удовольствием приедем в Мариуполь и сделаем там футбольный праздник".

Как сообщал УНИАН, накануне руководство ФК "Динамо" (Киев) пообщелао провести матч в Мариуполе в любое время, как только там стабилизируется ситуация.