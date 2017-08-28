Ярмоленко перейдет в "Боруссию" за 25 миллионов евро - СМИ

Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко практически завершил переговоры с немецкой "Боруссией" (Дотмунд) и готов подписать контракт, сообщает немецкий Bild.

Игрок, который призван на замену французу Усману Дембеле, ушедшему из "Боруссии" в испанскую "Барселону", будет приобретен за 25 млн. евро.

Издание напоминает, что у игрока действующий контракт с "Динамо" до 2020 года. Он забил 137 голов в 339 играх за команду из Киева.

Цифру в 25 млн. евро подтверждает и испанское Sport.es.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Ярмоленко улетел в Дортмунд для подписания контракта с "Боруссией".

Также вчера поздно вечером появилась информация. что игрок "Динамо" прошел медосмотр в "Боруссии".