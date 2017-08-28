"Мариуполь" вернет болельщикам деньги за матч с "Динамо"

Вчера в Мариуполе не состоялся матч 7-го тура футбольной Премьер-лиги между "Мариуполем" и "Динамо". Столичный клуб не приехал на игру, аргументировав это отсутствием гарантий безопасности для членов команды и болельщиков.

Вместо игры с вице-чемпионами Украины мариупольская команда провела спарринг со сборной ветеранов украинского футбола. Кроме того, азовский клуб заявил, что вернет деньги болельщикам, купившим билеты на матч УПЛ.

"Для тех жителей нашего города, которые купили билет на матч "Мариуполь" – "Динамо" и не захотели посмотреть игру легенд украинского футбола, наш клуб в рамках своей социальной ответственности предлагает обратиться в кассы стадиона и сдать билеты: мы вернем вам деньги с нашими глубокими извинениями", – сообщил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

Как сообщал УНИАН, ФК "Динамо" в воскресенье опубликовал письмо в адрес ФФУ, УПЛ и ФК "Мариуполь", в котором предлагает назначить новую дату поединка "Мариуполь" - "Динамо".