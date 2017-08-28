Ярмоленко успешно прошел медосмотр в "Боруссии"

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко уже в скором времени должен завершить переход в дортмундскую "Боруссию".

В воскресенье появилась информация, что Ярмоленко отправился в Дортмунд для прохождения медосмотра и дальнейшего перехода в местную "Боруссию". Также сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Как удалось узнать изданию Sport Arena из источника, близкого к дортмундскому клубу и непосредственно к его спортивному директору Михаэлю Цорку, Ярмоленко в воскресенье успешно прошел медобследование. Официальное подтверждение его перехода — дело ближайших суток. На данный момент все формальности сделки уже улажены, а трансфер капитана "Динамо" обойдется "Боруссии" действительно в 25 миллионов евро.

О том, что "Боруссия" определилась с новичком, и им в ближайшие дни должен стать Ярмоленко, пишут также немецкие СМИ, в частности, издания Kicker и Bild.

В Украине, опираясь на сведения собственных источников, о скором уходе Ярмоленко из "Динамо" сообщили ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык и проект FootballHub.

В Дортмунде украинский игрок должен стать заменой французу Усману Дембеле, проданному накануне в "Барселону" за 105 миллионов евро.