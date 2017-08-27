"Ворскла" обыграла "Александрию" и сравнялась по очкам с "Динамо"

В Александрии состоялся поединок 7-го тура Премьер-лиги - местная "Александрия" уступила "Ворскле" с минимальным счетом 0:1. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

На 28-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник ворсклян Павел Ребенок. Александрийцы имели возможности для того, чтобы сравнять счет. Во второй тайме шла равная игра, однако "Ворскле" удалось отстоять победу на выезде.

Команда Василия Сачко набрала 16 очков, сравнявшись с киевским "Динамо" по набранным пунктам.