"Заря" разгромила "Черноморец" в 7-м туре УПЛ
21:19, 27 августа 2017Футбол
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Луганская команда не оставила камня на камне от "моряков", забив в их ворота пять мячей.
Александр Караваев забил в первом матче после возвращения в "Зарю" / ФК "Заря"
В Запорожье состоялся матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" разгромила одесский "Черноморец" со счетом 5:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Все основные события произошли в первом тайме, когда "Заря" буквально разорвала оборону соперника. Дублем отличился бразильский новичок "Зари" Юри Фрейтас (2-я и 9-я минуты). На 26-й минуте Гречишкин реализовал пенальти. На 40-й минуте Гордиенко сделал счет 4:0.
В конце игры хозяева продолжили голевой банкет - еще один новичок Караваев, вернувшийся в "Зарю" после полугодичного перерыва, забил пятый гол в ворота "Черноморца".
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