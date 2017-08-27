"Заря" разгромила "Черноморец" в 7-м туре УПЛ

В Запорожье состоялся матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" разгромила одесский "Черноморец" со счетом 5:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Все основные события произошли в первом тайме, когда "Заря" буквально разорвала оборону соперника. Дублем отличился бразильский новичок "Зари" Юри Фрейтас (2-я и 9-я минуты). На 26-й минуте Гречишкин реализовал пенальти. На 40-й минуте Гордиенко сделал счет 4:0.

В конце игры хозяева продолжили голевой банкет - еще один новичок Караваев, вернувшийся в "Зарю" после полугодичного перерыва, забил пятый гол в ворота "Черноморца".