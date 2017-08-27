Павелко: У нас не будет касты избранных, по всем канонам это техническое поражение "Динамо"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение киевского «Динамо» отказаться от выезда в Мариуполь на матч 7-го тура Премьер-лиги.

«День Независимости показал, как в Мариуполе прекрасно отработали все силовые структуры без единого замечания по безопасности. В то же время в Киеве прямо возле стадиона "Динамо" был теракт, пострадали люди. Даже не знаю, где сейчас безопаснее. Нужно «Динамо» предложить все матчи проводить в Мариуполе. Наверное, здесь безопаснее, нежели в Киеве.

Считаю, это натянутая и высосанная из пальца история, и она не красит украинский футбол. Выяснять сильнейшего нужно на поле, а не переводить все в ультиматумы, разделение клубов на простые и элитные. Мы ни для кого не должны делать исключения – у нас все равны. Сегодня мариупольские болельщики освистывают решение руководства «Динамо».

Все должно быть по закону, а закон един для всех. У нас никогда не будет касты избранных, все равны перед регламентом. КДК примет решение, но по всем канонам это техническое поражение», - сказал президент ФФУ Андрей Павелко в интервью телеканалу "Футбол".

Напомним, что киевское "Динамо" опубликовало заявление, в котором обьяснило причины своего отказа ехать в Мариуполь.

Команда "Мариуполь" вместо поединка с "Динамо" сыграло матч со сборной ветеранов Украины. Товарищеская игра завершилась вничью 2:2.