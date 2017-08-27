Премьер-лига, 7-й тур, "Заря" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Заря" принимает "Черноморец", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые находятся внизу турнирной таблицы. "Черноморец" катастрофически начал новый сезон и одержал в первых шести играх лишь 1 очко. Результатом крайне неудачного старта стала отставка главного тренера одесситов Александра Бабича. Соответственно матч с "Зарей" станет первым для Александра Грановского на посту исполняющего обязанности главного тренера.

"Заря" имеет лишь одну победу и занимает 10-е место с 5 очками.

Матч "Заря" - "Черноморец" начнется во Львове в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".