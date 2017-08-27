Ярмоленко улетел в Дортмунд для подписания контракта с "Боруссией"
18:28, 27 августа 2017Футбол
1126
Стоимость трансфера лидера киевского "Динамо" должна составить 25 миллионов евро.
Ярмоленко близок к переходу в "Боруссию" / fcdynamo.kiev.ua
Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отправился в Дортмунд, где может подписать контракт с "Боруссией". Стоимость перехода должна составить 25 млн евро.
Об этом сообщил главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.
«Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей», – написал Франков в своем твиттере.
Отметим, что на позавчера «Боруссия» продала «Барселоне» атакующего хавбека Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы. Трансферное "окно" в Европе закрывается 31 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter