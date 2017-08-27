Ярмоленко улетел в Дортмунд для подписания контракта с "Боруссией"

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отправился в Дортмунд, где может подписать контракт с "Боруссией". Стоимость перехода должна составить 25 млн евро.

Об этом сообщил главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

«Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей», – написал Франков в своем твиттере.

Отметим, что на позавчера «Боруссия» продала «Барселоне» атакующего хавбека Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы. Трансферное "окно" в Европе закрывается 31 августа.