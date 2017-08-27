"Мариуполь" вместо матча с "Динамо" сыграет со сборной ветеранов

Матч 7-го тура украинской Премье-лиги «Мариуполь» – «Динамо» не состоится из-за неявки киевского клуба.

Вместо этого мариупольцы сыграют со сборной ветеранов Украины.

В составе сборной ветеранов выйдут Игорь Шуховцев, Святослав Сирота, Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский, Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Андрей Воробей, Андрей Воронин, Александр Косырин. Об этом сообщает Трибуна.

Читайте такжеКиевское "Динамо" официально отказалось ехать в МариупольЗа 48 часов до матча «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами, но получило отказ. Позже представители «Динамо» не явились на предматчевое совещание в Мариуполе.

Читайте такжеВице-президент "Мариуполя": Мы предоставили письма от Нацполиции и СБУ Донецкой областиКак сообщал УНИАН, сегодня столичный клуб опубликовал открытое письмо в ФФУ, Премьер-лигу и ФК "Мариуполь", в котором заявил о готовности провести поединок в Мариуполе, при условии выполнения требований (стабилизация обстановки и обеспечение безопасности), предлагая даже назначить новую дату встречи.