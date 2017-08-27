"Динамо" заявило о готовности сыграть в Мариуполе, предложив назначить новую дату

Руководство "Динамо" обратилось с письмом к ФФУ, УПЛ и "Мариуполю" с просьбой перенести матч 7-го тура «Мариуполь» – «Динамо» на другую дату.

Поединок между приазовцами и киевлянами запланирован на сегодня, однако он не состоится. "Бело-синие" по-прежнему ждут гарантий безопасности от СБУ и органов правопорядка в вопросе проведения этой встречи.

В заявлении на официальном сайте "Динамо" говорится, что киевский клуб ранее неоднократно настаивал на невозможности проведения матча в Мариуполе в обстоятельствах, которые сложились на сегодняшний день. Город находится на расстоянии 20 км от зоны ведения боевых действий. Нормами Регламента безопасности ФИФА предусмотрено исключительное право правоохранительных органов и спецслужб государства оценивать риски при проведении футбольных матчей.

"Мариуполь" как хозяин поля, а также местные органы власти обязаны по требованию гостевой команды предоставить не позднее, чем за 3 суток до начала матча письма органов ГУНП и СБУ в области, которыми гарантируются проведения всех мер безопасности и оценивается возможность проведения матча, учитывая текущую оперативную ситуацию в городе. К сожалению, на наши неоднократные обращения к «Мариуполю», указанных писем ГУНП (Главное управление Нацполиции – Прим) и СБУ «Динамо» не получило", - отмечается в письме столичного клуба.

Читайте такжеКиевское "Динамо" официально отказалось ехать в Мариуполь"В то же время, руководство клуба анализирует текущую оперативную обстановку на Мариупольском (Приморском) направления проведения АТО, где на протяжении последних дней, в т.ч. в течение этого периода, наблюдается резкое обострение ситуации. Зафиксировано многочисленные случаи открытия огня боевиками в сторону украинской территории.

В своих официальных обращениях «Динамо» неоднократно декларировало свое желание играть в Мариуполе, но при условии стабилизации там оперативной обстановки и прекращения огня на прилегающих территориях. Мы осознаем важную социальную миссию футбола для поднятия боевого духа украинских войск и морально-психологической поддержки мирных жителей Мариуполя. Поэтому нас не надо агитировать за патриотизм.

«Динамо» в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с «Мариуполем» именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направления и предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала «Динамо», обеспечение безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь.

При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь», – сказано в письме ФК "Динамо".