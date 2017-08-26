"Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью в матче УПЛ

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся еще один поединок 7-го тура УПЛ, в котором донецкий "Олимпик" принимал львовские "Карпаты". Была зафиксирована ничья без забитых голов - 0:0.

Обе команды часто атаковали, однако реализация оставила желать лучшего. И донечане, и львовяне сохранили свои ворота "сухими", сообщает официальный сайт соревнований.

"Олимпик" набрал 12 очков, у "Карпат" - 6 пунктов.

Напомним, что сегодня состоялся еще один поединок 7-го тура. "Зирка" обыграла "Сталь" - 1:0.