"Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью в матче УПЛ
21:38, 26 августа 2017Футбол
6
Равная игра завершилась закономерным ничейным счетом.
"Карпаты" добились ничьей на поле "Олимпика" / ФК "Карпати"
В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся еще один поединок 7-го тура УПЛ, в котором донецкий "Олимпик" принимал львовские "Карпаты". Была зафиксирована ничья без забитых голов - 0:0.
Обе команды часто атаковали, однако реализация оставила желать лучшего. И донечане, и львовяне сохранили свои ворота "сухими", сообщает официальный сайт соревнований.
"Олимпик" набрал 12 очков, у "Карпат" - 6 пунктов.
Напомним, что сегодня состоялся еще один поединок 7-го тура. "Зирка" обыграла "Сталь" - 1:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter