"Зирка" в матче Премьер-лиги на выезде обыграла "Сталь"

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок "Сталь" - "Зирка", который открыл программу 7-го тура УПЛ.

Команда из Кропивницкого забила единственный гол на 35-й минуте. Алексей Чичиков протащил мяч по левому флангу и прострелил в центр, а Максим Прядун подкараулил момент для удара в упор. 0:1.

В середине второго тайма на поле состоялась массовая заварушка с участием футболистов обеих команд, но до удалений дело не дошло.

Ближе к еще одному забитому мячу на последних минутах были игроки "Зирки". Вратарь номинальных хозяев Герман Пеньков заработал пенальти в свои ворота, но затем сумел выиграть дуэль у Игоря Загальского.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. "Зирка" набрала 8 очков и поднялась на 7-е место в таблице.