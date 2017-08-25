Шевченко вызвал 26 футболистов на матчи отбора ЧМ-2018 в сентябре

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 26 игроков, вызванных для подготовки и участия в сентябрьских отборочных матчах чемпионата мира–2018 , сообщает Федерация футбола Украины.

К 7 игрокам из иностранных чемпионатов, которых «коуч» вызвал ранее, добавились футболисты, которые выступают в Премьер-лиге Украины.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря» Луганск).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Славия» Прага, Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла», Полтава).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба - «Шахтер»), Руслан Ротань («Славия» Прага, Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Мачестер Сити», Англия), Владлен Юрченко («Байер», Германия).

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба - «Динамо»)

Неофициальное первенство по числу приглашенных игроков на этот раз получило столичное «Динамо», 10 представителей которого вызваны в расположение главной команды. От донецкого «Шахтера» в сборной будет 7 игроков. На третьем месте - впервые в истории украинского футбола - пражская «Славия». После подписания контрактов с Русланом Ротанем и Эдуардом Соболем, чешский клуб неожиданно стал своеобразной «третьей силой» в лагере «сине-желтых». По одному представителю в нынешнем составе – от «Зари» и «Ворсклы». Для полтавского клуба это событие - особое, ведь в последний раз «ворсклянин» в лагере сборной был больше двух лет назад (в марте 2015 года получил вызов тогдашний нападающий «Ворсклы» Артем Громов, но ни в отборочном матче против испанцев, ни в товарищеском против латвийцев участия не принял). Дополняют состав представители пяти иностранных клубов.

Как сообщал УНИАН, ближайшие матчи подопечные Шевченко проведут против сборных Турции (2 сентября в Харькове) и Исландии (5 сентября в Рейкьявике)