"Барселона" купила Дембеле совершив третий крупнейший трансфер в истории

Испанская "Барселона" объявила о покупке форварда немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Кристиана Дембеле на своем официальном сайте.

Сумма сделки составила 105 миллионов евро.

Игрок подпишет 5-летний контракт с клубом. Его официальная презентация состоится в понедельник, 28 августа. Накануне, 27 августа, игрок пройдет медецинское обследование.

Трансфер игрока вошел в тройку самых дорогих в истории футбола. Поль Погба в 2016 году перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» з аналогичную сумму - 105 млн. евро. Самым дорогим футболистом в истории является 25-летний бразилец Неймар, которого этим летом выкупил французский ПСЖ у «Барселоны» за 222 миллиона евро.