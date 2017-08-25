"Барселона" купила Дембеле совершив третий крупнейший трансфер в истории
21:48, 25 августа 2017Футбол
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Каталонцы заплатили за игрока 105 миллионов евро.
Дембеле официально перешел в Барселону / fcbarcelona.com
Испанская "Барселона" объявила о покупке форварда немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Кристиана Дембеле на своем официальном сайте.
Сумма сделки составила 105 миллионов евро.
Игрок подпишет 5-летний контракт с клубом. Его официальная презентация состоится в понедельник, 28 августа. Накануне, 27 августа, игрок пройдет медецинское обследование.
Трансфер игрока вошел в тройку самых дорогих в истории футбола. Поль Погба в 2016 году перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» з аналогичную сумму - 105 млн. евро. Самым дорогим футболистом в истории является 25-летний бразилец Неймар, которого этим летом выкупил французский ПСЖ у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
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