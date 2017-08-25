Киевское "Динамо" официально отказалось ехать в Мариуполь

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) официально отказался от поездки в Мариупооь на матч в рамках чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт столичной команды.

"В течение последних дней в отдельных СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что, якобы, киевское «Динамо» до сих пор не сообщило руководству ФК «Мариуполь» о перспективах своего участия в матче 7-го тура чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.

Официально заявляем, что это – инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты.

Письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК «Динамо» заранее проинформировал ФК «Мариуполь» о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов", - гласит текст заявления "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Динамо" категорически отказались ехать в Мариуполь, объясняя свое нежелание отсутствием гарантий безопасности в прифронтовом городе.