Тренер российского "Зенита" порвал штаны во время матча Лиги Европы

Российский "Зенит" провел тяжелый матч против голландского "Утрехта" в плей-офф раунде Лиги Европы, во время которого тренер команды Роберто Манчини порвал штаны, сообщает Isport.

После выездного поражения 0:1, питерцы сумели в основное время забить лишь раз, благодаря чему перевели игру в овертайм и лишь там еще один гол вывел российскую команду в групповой этап Лиги Европы - 2:0.

Столь напряженной ситуации не выдержали штаны главного тренера Зенита Роберто Манчини. Рваная по вертикали штанина попала в кадр за семь минут до конца встречи и была замечена комментатором матча.