Тренер российского "Зенита" порвал штаны во время матча Лиги Европы
18:42, 25 августа 2017Футбол
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Знаменитый итальянец Роберто Манчини слишком переволновался за свою новую команду.
Манчини провел концовку матча в рваных штанах / matchtv.ru
Российский "Зенит" провел тяжелый матч против голландского "Утрехта" в плей-офф раунде Лиги Европы, во время которого тренер команды Роберто Манчини порвал штаны, сообщает Isport.
После выездного поражения 0:1, питерцы сумели в основное время забить лишь раз, благодаря чему перевели игру в овертайм и лишь там еще один гол вывел российскую команду в групповой этап Лиги Европы - 2:0.
Столь напряженной ситуации не выдержали штаны главного тренера Зенита Роберто Манчини. Рваная по вертикали штанина попала в кадр за семь минут до конца встречи и была замечена комментатором матча.
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