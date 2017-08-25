Обнародован календарь матчей "Зари" в Лиге Европы

Стал известен календарь луганской «Зари» в рамках группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Напомним, что вместе с украинской командой в группе также присутствуют «Герта» (Германия), «Атлетик» (Исания) и «Эстерсунд» (Швеция). Домашние матчи луганская команда будет проводить во Львове на «Арене Львов».

1 тур (14 сентября)

Заря – Эстерсунд

Герта – Атлетик

2 тур (28 сентября)

Атлетик – Заря

Эстерсунд – Герта

3 тур (19 октября)

Эстерсунд – Атлетик

Заря – Герта

4 тур (2 ноября)

Атлетик – Эстерсунд

Герта – Заря

5 тур (23 ноября)

Эстерсунд – Заря

Атлетик – Герта

6 тур (7 декабря)

Заря – Атлетик

Герта – Эстерсунд