Обнародован календарь матчей "Зари" в Лиге Европы
18:24, 25 августа 2017Футбол
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Луганчане сыграют шесть матчей группового этапа.
"Заря" сыграет шесть матчей в Лиге Европы / uefa.com
Стал известен календарь луганской «Зари» в рамках группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба ФК «Заря».
Напомним, что вместе с украинской командой в группе также присутствуют «Герта» (Германия), «Атлетик» (Исания) и «Эстерсунд» (Швеция). Домашние матчи луганская команда будет проводить во Львове на «Арене Львов».
1 тур (14 сентября)
Заря – Эстерсунд
Герта – Атлетик
2 тур (28 сентября)
Атлетик – Заря
Эстерсунд – Герта
3 тур (19 октября)
Эстерсунд – Атлетик
Заря – Герта
4 тур (2 ноября)
Атлетик – Эстерсунд
Герта – Заря
5 тур (23 ноября)
Эстерсунд – Заря
Атлетик – Герта
6 тур (7 декабря)
Заря – Атлетик
Герта – Эстерсунд
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