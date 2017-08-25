Морозюк: На выезде с "Партизаном" будет очень нелегко

Защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы официальному сайту киевского клуба:

- Соперники сильные, есть хорошо нам знакомые команды. В целом, группа равная, думаю, будет интересно. Возможно, хотелось большего разнообразия, а нам снова попался «Янг Бойз», но это будет дополнительным стимулом доказать, что в Швейцарии случилась ошибка, случайность, а на самом деле, мы можем с ними справиться, - отметил Морозюк.

"За тот период, на протяжении которого я восстанавливался в Сербии, а конкретно в Белграде, был много наслышан о «Партизане», знаю, как их там поддерживают болельщики, как переживают. Видел, какая там публика, и понимаю, что на выезде нам будет очень тяжело. Но тем интереснее будет. Мы должны делать свое дело и выходить из группы", - добавил игрок.

"Думаю, сюрпризов можно ожидать от каждой команды. После первого матча с «Янг Бойз», все считали, что мы уже почти двумя ногами в Лиге чемпионов, и ждали следующего соперника, но случилось иначе, и ничего уже не вернуть. Мы должны быть готовы ко всему, чтобы не быть застигнутыми врасплох", - заметил защитник.

"Мое личное мнение – эта группа нам по силам. «Янг Бойз» мы уже знаем, за «Партизаном» и «Шкендербеу» особо не слежу, но мне кажется, эти команды примерно одного уровня. Легко нам точно не будет, но задачу выхода из группы должны решать, - подытожил Морозюк.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялсь жеребьевка Лиги Европы, где своих соперников узнали киевское "Динамо" и луганская "Заря".