Стал известен календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы

Киевляне проведут шесть игр в Группе F.

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) обнародовал календарь группового турнира Лиги Европы УЕФА сезона 2017/2018 гг, сообщает официальный сайт "Динамо". Согласно нему, киевское «Динамо» начнет выступление в группе «В» домашним матчем с албанским клубом «Шкендербеу». Заключительный матч, против сербского «Партизана», также будет сыгран на домашнем НСК «Олимпийский». 1 тур 14 сентября. «Динамо» – «Шкендербеу» (начало – 20:00) 2 тур 28 сентября. «Партизан» – «Динамо» (22:05) 3 тур 19 октября. «Динамо» – «Янг Бойз» (22:05) 4 тур 2 ноября. «Янг Бойз» – «Динамо» (20:00) 5 тур 23 ноября. «Шкендербеу» – «Динамо» (22:05) 6 тур 7 декабря. «Динамо» – «Партизан» (20:00)

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