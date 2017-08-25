Стал известен календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы
17:01, 25 августа 2017Футбол
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Киевляне проведут шесть игр в Группе F.
Хацкевич настроен побеждать в каждом матче / fcdynamo.kiev.ua
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) обнародовал календарь группового турнира Лиги Европы УЕФА сезона 2017/2018 гг, сообщает официальный сайт "Динамо".
Согласно нему, киевское «Динамо» начнет выступление в группе «В» домашним матчем с албанским клубом «Шкендербеу». Заключительный матч, против сербского «Партизана», также будет сыгран на домашнем НСК «Олимпийский».
1 тур
14 сентября. «Динамо» – «Шкендербеу» (начало – 20:00)
2 тур
28 сентября. «Партизан» – «Динамо» (22:05)
3 тур
19 октября. «Динамо» – «Янг Бойз» (22:05)
4 тур
2 ноября. «Янг Бойз» – «Динамо» (20:00)
5 тур
23 ноября. «Шкендербеу» – «Динамо» (22:05)
6 тур
7 декабря. «Динамо» – «Партизан» (20:00)
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