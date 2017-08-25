Тренер "Зари" Юрий Вернидуб: Считаю, что жребий целиком нормальный

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жребия группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт луганской команды.

"Считаю, что жребий целиком нормальный. Понятно, что «Атлетик» и «Герта» - очень серьёзные оппоненты. Но и «Эстерсунд» тоже прошёл неспроста в группу, выбив в упорной борьбе «Галатасарай» и греческий ПАОК", - заметил тренер.

"Будем ждать первой игры, а там жизнь покажет на что мы способны. Здесь много факторов. В прошлом году у нас была одна команда, а в этом – совсем другая. Необходимо ответственно готовиться ко всем играм. На имена смотреть не будем. Главное – достойно выступить", - добавил Вернидуб.

Как сообщал УНИАН, по результатам жеребьевки ЛЕ "Заря" попала в Группу J, где соперниками команды станут испанский "Атлетик" (Бильбао), немецкая "Герта" (Берлин) и шведский "Эстерсунд".