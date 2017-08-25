Тренер "Зари" Юрий Вернидуб: Считаю, что жребий целиком нормальный
Наставник лучанчан прокомментировал результаты жеребьевки второго по значимости еврокбка.
Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жребия группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт луганской команды.
"Считаю, что жребий целиком нормальный. Понятно, что «Атлетик» и «Герта» - очень серьёзные оппоненты. Но и «Эстерсунд» тоже прошёл неспроста в группу, выбив в упорной борьбе «Галатасарай» и греческий ПАОК", - заметил тренер.
"Будем ждать первой игры, а там жизнь покажет на что мы способны. Здесь много факторов. В прошлом году у нас была одна команда, а в этом – совсем другая. Необходимо ответственно готовиться ко всем играм. На имена смотреть не будем. Главное – достойно выступить", - добавил Вернидуб.
Как сообщал УНИАН, по результатам жеребьевки ЛЕ "Заря" попала в Группу J, где соперниками команды станут испанский "Атлетик" (Бильбао), немецкая "Герта" (Берлин) и шведский "Эстерсунд".