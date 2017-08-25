Хацкевич: Задача на групповой турнир – побеждать в каждом матче

Александр Хацкевич прокомментировал жребий Лиги Европы для киевского "Динамо", в результате которого соперниками «бело-синих» стали хорошо знакомый швейцарский «Янг Бойз», «Партизан» из Белграда и «Шкендербеу» (Албания), сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Про "иронию судьбы" в виде "Янг Бойз", тренер отметил: "Можно и так сказать. У кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке (улыбается). Никаких особых реваншистских настроений у нас не будет. Все мы знаем возможности команды, и нас ожидает еще одно противостояние с «Янг Бойз», правда, уже в другом турнире".

Говоря о сербском «Партизане», Хацкевич отметил: "Единственное, что знаю точно, – у сербских команд всегда сумасшедшая группа поддержки. Еще раз убедился в этом, когда смотрел обзор матча между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» – болельщики в Белграде являются не только 12-м, но 13-м и 14-м игроками".

Оценивая «Шкендербеу», тренер сказал: "О «Шкендербеу» больше информации, да и команда знакома нам по товарищеским матчам на сборах («Динамо» встречалось с представителем Албании на летних сборах в 2014 и 2015 годах – прим.). Но, на самом деле, во время информационных технологий полную информацию по любому клубу можно найти за один день".

"Лучше бы нам выпали команды вроде «Кельна» или «Хоффенхайма», с которыми нам интереснее было бы сыграть", - добавил Хацкевич.

"Первоочередная задача – побеждать в каждом матче", - подытожил главный тренер киевлян..

Как сообщал УНИАН, согласно жребию Лиги Европы "Динамо" попало в Группу F, где соперниками украинской команды будут "Янг Бойз", "Партизан" и "Шкендербеу".