"Динамо" будет играть с "Янг Бойз" в группе Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка Лиги Европы 2017/18, в ходе которой своих соперников по групповосу турниру узнали киевское "Динамо" и луганская "Заря", сообщает официальный сайт турнира.

Жеребьевку провели знаменитый шведский футболист Хенрик Ларссон, который выигрывал Лигу чемпионов с испанской "Барселоной" и, не менее известный в недавнем прошлом французский игрок Эрик Абидаль.

"Динамо" попало в Группу В и будет соперничать, в частности, со швейцарским "Янг Бойз", которому совсем недавно проиграло в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Сам "Янг Бойз" также проиграл московскому ЦСКА в заключительном раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Также соперниками киевлян будут сербский "Партизан" (Белград) и албанский "Скендербеу".

"Заря" попала в квартет J и будет оспаривать 1-2 места и путевку в плей-офф с испанским "Атлетик" (Бильбао), немецкой "Гертой" (Берлин) и шведским "Остерсундом".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Олимпик" и "Александрия" выбыли в квалификации турнира, на 3-м и 4-м этапах, соответственно.

Лига Европы начнется 14 сентября, матчами 1-го тура группового этапа.