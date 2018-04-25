Лига Чемпионов 2017/18: шансы "Шахтера" и главный фаворит

23 августа были сыграны последние матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов, а уже на следующий день сформировались 8 групп из 32 лучших команд Европы. Вместе с жеребьевкой, которая проводилась в Монако, традиционно награждались и лучшие игроки прошедшего сезона. Так, лучшим голкипером стал Джанлуиджи Буффон, лучшим защитником – Серхио Рамос, полузащитником – Лука Модрич, ну а оба титула лучшего форварда и лучшего игрока Европы достались Криштиану Роналду. Как видим, 4 из 5 наград получили игроки мадридского «Реала», который, кстати, является у букмекеров главным фаворитом Лиги Чемпионов.

«Реал» стал первым клубом, сумевшим завоевать трофей самого престижного турнира дважды подряд, а если Зидану удастся добиться успеха и в этот раз, его имя навсегда войдет в историю, а сливочные еще больше оторвутся от преследователей в списке лучших команд мира.

Новый сезон Лиги Чемпионов может удивить болельщиков, ведь в турнире снова участвуют команды, которых мы уже давно не встречали в соревновании: «Ливерпуль» после длительного перерыва сумел пробиться в групповую стадию, обыграв «Хоффенхайм», «Селтик», во главе с Бренданом Роджерсом, поиздевался над «Астаной», обыграв ее с общим счетом 8:4, вернулся даже сильнейший словенский клуб – «Марибор», который, правда, вряд ли может рассчитывать на успех. Кроме того, впервые в своей истории в Лиге Чемпионов примет участие Азербайджан, представленный клубом «Карабах». В квалификации дебютант турнира обыграл «Копенгаген», а всегда скрывающий свои эмоции тренер Гурбан Гурбанов не смог сдержать слез после финального свистка.

УНИАН рассказывает, каким же образом были сформированы группы и анализирует шансы команд на первом этапе основной Лиги чемпионов.

Группа А

«Бенфика»; «Ман Юнайтед»; «Базель»; «ЦСКА»

В первой группе беспрекословным лидером является, разумеется, английская команда. В прошлом сезоне Моуриньо смог завоевать первый для «красных дьяволов» титул Лиги Европы и многие говорят о «проклятии Жозе», суть которого заключается в том, что португальский наставник обязательно выигрывает главный трофей в свой второй сезон в новом клубе. Так было в «Порту», так было в «Интере» и «Челси». Тем более, на днях поступила официальная информация о том, что Златан Ибрагимович подписал с «Юнайтед» новый контракт сроком на один год. А учитывая то, как команда начала сезон, можно с полной уверенностью сказать, что равных в группе у «манкунианцев» не будет. Как следствие – выход в 1/8. Однако стоит отметить, что, когда в последний раз «МЮ» попадал в группу с теми же португальцами и швейцарцами, а это было в сезоне 2011/12, команда вылетела в Лигу Европы. Сможет ли главный фаворит взять реванш у своих обидчиков с новым тренером? Скорее всего, да.

За второе место будет идти ожесточенная борьба между остальными командами. В чемпионате России «армейцы» пока выступают не очень уверенно, занимая лишь четвертую строчку в таблице. По пути к групповой стадии россияне не без труда обыграли «Янг-Бойз», что не внушает большой уверенности болельщикам, но дает определенный опыт в играх против швейцарских клубов, коим также является и «Базель». Тем не менее, «ЦСКА» у букмекеров является аутсайдером группы, «Бенфике» пророчат второе место, учитывая сильную атакующую линию и перспективного тренера, а «Базель», имея состав, по цене вдвое превышающий состав «армейцев», окажется на третьем месте.

Группа В

«Бавария»; «ПСЖ»; «Андерлехт»; «Селтик»

В этой группе все выглядит достаточно прозрачно даже для человека, имеющего лишь посредственное отношение к футболу. Но все же есть что обсудить и в этом случае.

«ПСЖ» этим летом отлично усилился при помощи Дани Алвеса и Неймара и в чемпионате Франции пока смотрится достаточно уверенно. «Бавария», в свою очередь, переживает не лучшие времена: незаменимые лидеры команды – Франк Рибери и Арьен Роббен – проводят свой, возможно, последний сезон, потому Анчелотти так или иначе придется ротировать состав и изобретать новые модели игры. Да, у немецкой команды есть огромное количество качественных исполнителей, которые могли бы заменить старожилов, но Анчи Мюллер не выглядит крайне уверенно, а Хамес еще не успел прижиться в составе. Есть надежда, что Комман наберется хладнокровности, и тогда у «Баварии» будут неплохие шансы даже в плей-офф. А пока сами игроки признают, что в группе будет нелегко: «ПСЖ» будет для нас серьезным вызовом. Мы должны выигрывать против «Селтика» и «Андерлехта» - говорит в интервью Sport1 Корентиин Толиссо.

В целом, ситуация в группе довольно простая: «парижане», скорее всего, займут первое место, следом за ними «баварцы», на третьей строчке окажется мотивированный Брендан Роджерс с «Селтиком», а «Андерлехта» ожидает последняя позиция.

Группа С

«Челси»; «Атлетико»; «Рома»; «Карабах»

Начать анализ данной группы можно, пожалуй, с самого простого – «Карабаха». Как уже было сказано, команда впервые оказалась в Лиге Чемпионов, поэтому своего успеха уже добилась. Ожидается, что азербайджанцы смогут навязать какую-то борьбу, но против европейских титанов это вряд ли сработает. Прогноз – 4-е место.

Зато куда интереснее смотрятся остальные команды. Самые большие изменения этим летом пережила «Рома», попрощавшаяся со своим вечным императором – Франческо Тотти. Кроме того, было продано игроков в общей сумме на сто с лишним миллионов, а куплено на 90. В Серии А «римляне» провели лишь одну встречу, в которой благополучно одержали победу над «Аталантой», так что пока сказать что-то конкретное по игре итальянцев не удается. Ожидается, что против «Челси» и «Атлетико» Ди Франческо не сможет выстоять и опустится в Лигу Европы.

У «аристократов» пока самые большие шансы занять лидирующую строчку в таблице. В это трансферное окно руководство приобрело Альваро Морату, который пока начинает матчи в запасе, но по выходу на поле часто спасает свою команду от поражения. Однако все чаще в СМИ встречаются слухи о том, что Абрамович хочет сменить тренера, и в таком случае у «Челси» едва ли получится добраться до ¼.

«Атлетико» вот уже который год под руководством Симеоне попытается завоевать главный европейский трофей. Шансы, как всегда, у команды есть. Более того, «матрасники» не отпустили свою главную звезду – Антуана Гризманна. Быть может, именно в этом сезоне в музей команды отправится долгожданный кубок, но для начала нужно пройти первое испытание – выиграть войну у «Челси».

Группа D

«Ювентус»; «Барселона»; «Олимпиакос»; «Спортинг»

Старые приятели снова встретятся – «Барселона» будет иметь шанс отомстить «Ювентусу» за поражение в прошлом сезоне. Вот только хватит ли сил… Без Неймара каталонцы пока что выглядят крайне уныло, а Деулофеу, игравший на его месте в матче за Суперкубок, помогал разве что сопернику. На неделе «Барса» купила Паулиньо за 40 миллионов, но на презентации бразилец не смог набить мяч больше трех раз, что вызвало сомненья у журналистов и фанатов по поводу целесообразности трансфера. Ожидается, что в клуб за космические 150 миллионов перейдет Дембеле, посмотрим, как это повлияет на игру «Барселоны», ведь пока что команде Вальверде можно отдать лишь второе место.

«Ювентус» же продал в «Милан» одного из лучших защитников мира – Лео Бонуччи, но сохранил Дибала и купил Матьюди из «ПСЖ», поэтому защита «туринцев», скорее всего, не сильно пострадала.

«Спортинг» и «Олимпиакос» в такой группе выглядят явными аутсайдерами, но и они могут пошатнуть уверенность нестабильной «Барсы». Кто из них выйдет в Лигу Европы, сказать пока сложно. Но все может определиться уже после первого тура.

Группа Е

«Спартак»; «Севилья»; «Ливерпуль»; «Марибор»

Главной интригой представляется игра «Севильи», которая совсем не внушает надежд в этом сезоне: смена тренера, спортивного директора, распродажа на рынке – все это заставляет задуматься о возможных успехах бывшего победителя Лиги Европы. Если «Спартак» удивит – там и продолжит свое европейское турне «Севилья».

На первом месте букмекеры желают видеть «Ливерпуль». Клопп не отпустил Кутиньо ни за какие деньги, а Мане и Фирмино куражаться на поле, как хотят. Единственное, что может помешать «мерсесайдцам» - их же защита. Если Юрген не придумает, как закрыть проблемные позиции, дальше 1/8 англичане не пройдут.

Группа F

«Шахтер»; «Ман Сити»; «Наполи»; «Фейеноорд»

Откровенно говоря, не лучший шанс для «горняков» продемонстрировать свои силы. В прошлом сезоне Гвардиола натерпелся позора и теперь так просто не отдаст первую строчку в таблице. Остается два варианта – либо второе место и продолжение борьбы, либо третье и попытка во второй раз выиграть Лигу Европы. Возможность оказаться на дне группы даже не обсуждается – это будет воспринято всеми украинцами как личное оскорбление. «Наполи» сейчас на ходу и именно итальянцы являются главным претендентом на раздел с «горожанами» первых двух мест. «Фейеноорд» может сопротивляться, но с таким соперником «Шахтер» должен справиться без особого труда.

Группа G

«Монако»; «Порту»; «Бешикташ»; «Лейпциг»

Пожалуй, единственная группа, за которой наблюдать будет не очень интересно ввиду того, что команды, скажем так, не первосортные. Но по градусу интриги четверка едва ли не наиболее захватывающая. Сейчас нельзя предугадать, кто выйдет в следующий этап. Да, «Монако» явный фаворит, но при условии, что сможет сохранить Мбаппе, ведь руководство и без того устроило аукцион невиданной щедрости. Все команды группы совершенно равны, и любая из них может стать как первой, так и последней.

Группа Н

«Реал»; «Боруссия»; «Тоттенхем»; «АПОЭЛ»

Группа смерти для киприотов. На первом месте окажется «Реал», если сумеет сохранить свою нынешнюю форму. Второе место будет выгрызаться до последнего между немцами и англичанами. Казалось бы, «Боруссия» выглядит намного мощнее команды Почеттино, но новій тренер команді из Дортмунда голландец Петер Бос, кажется, заводит сам себя в тупик, в то время, как «Тоттенхем» с каждым годом прибавляет. Из команды никуда не делся Кейн, желающий забивать не только в АПЛ. Помощь ему окажут Алли, Сон и Эриксен, а Лльорис, возможно, станет лучший голкипером соревнования. Одним словом, «дортмундцам» придется нелегко. Кто окажется вторым – пока загадка.

Глеб Ткач